தேசிய செய்திகள்

முழுமையான விமானப் போக்குவரத்து இப்போதைக்கு இல்லை - மத்திய மந்திரி ஹர்தீப் சிங் புரி + "||" + We can't open it 100% now due to the second spike of COVID Civil Aviation Minister

முழுமையான விமானப் போக்குவரத்து இப்போதைக்கு இல்லை - மத்திய மந்திரி ஹர்தீப் சிங் புரி