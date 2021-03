தேசிய செய்திகள்

விதிமுறைகளை மக்கள் பின்பற்ற தவறினால் கடும் கட்டுப்பாடுகள்- அஜித்பவார் எச்சரிக்கை + "||" + Pune: Lockdown possible if situation remains same, Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar hints

