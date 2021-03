மாநில செய்திகள்

2006 முதல் 2011 வரை தி.மு.க. ஆட்சி எப்படி நடைபெற்றது என்று மக்களுக்கு தெரியும் - பா.ஜ.க. தேசிய பொதுச் செயலாளர் + "||" + In all 234 constituencies, the AIADMK won. The alliance will win

2006 முதல் 2011 வரை தி.மு.க. ஆட்சி எப்படி நடைபெற்றது என்று மக்களுக்கு தெரியும் - பா.ஜ.க. தேசிய பொதுச் செயலாளர்