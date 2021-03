உலக செய்திகள்

உலகுக்கு அதிக தடுப்பூசிகளை இந்தியா வழங்கியது - ஐ.நா.வில் இந்திய தூதர் தகவல் + "||" + ‘We have supplied more vaccines globally than having vaccinated our own people’, India tells UN

உலகுக்கு அதிக தடுப்பூசிகளை இந்தியா வழங்கியது - ஐ.நா.வில் இந்திய தூதர் தகவல்