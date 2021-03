மாநில செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஆ.ராசா ஈடுபட தடை விதிக்ககோரி தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக சார்பில் புகார் + "||" + AIADMK has lodged a complaint with the Election Commission seeking an injunction restraining A. Razza from campaigning

தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஆ.ராசா ஈடுபட தடை விதிக்ககோரி தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக சார்பில் புகார்