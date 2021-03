மாநில செய்திகள்

இறந்து போன என் தாயைப் பற்றி தரக்குறைவாக பேசுகிறார்களே... பிரசாரத்தின் போது எடப்பாடி பழனிசாமி கண்ணீர் + "||" + People are talking poorly about my dead mother ... Edappadi Palanisamy shed tears during the campaign

இறந்து போன என் தாயைப் பற்றி தரக்குறைவாக பேசுகிறார்களே... பிரசாரத்தின் போது எடப்பாடி பழனிசாமி கண்ணீர்