சட்டசபை தேர்தல் - 2021

அனைத்து அணைகளும் 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நீர் நிரம்பியுள்ளது; இறைவன், இயற்கை - மக்கள் எங்கள் பக்கம் -எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + All the dams are flooded after 50 years; Lord -Nature - People Our Page -Edappadi Palanisamy

