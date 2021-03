மாநில செய்திகள்

கன்னியாகுமரியில் மனநல காப்பகத்தில் 46 மனநல நோயாளிகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Corona infection in 46 psychiatric patients at psychiatric ward in Kanyakumari

கன்னியாகுமரியில் மனநல காப்பகத்தில் 46 மனநல நோயாளிகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு