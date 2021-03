தேசிய செய்திகள்

டெல்லி, கேரளா, கர்நாடகா மாநிலங்களில் இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு விவரம் + "||" + Karnataka reports 2792 new #COVID19 cases, 1964 discharges and 16 deaths in the last 24 hours.

