உலக செய்திகள்

90% பெரியவர்கள் தடுப்பூசி போட தகுதியுடையவர்கள் என்று அறிவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன் - ஜோ பைடன் + "||" + I’m proud to announce that three weeks from today, 90% of adults will be eligible to get vaccinated US President Joe Biden

