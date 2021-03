உலக செய்திகள்

ஜெய்சங்கருடன் சந்திப்பு உறுதி செய்யப்படவில்லை: பாகிஸ்தான் வெளியுறவு மந்திரி + "||" + No meet planned between India and Pakistan in Dushanbe so far

ஜெய்சங்கருடன் சந்திப்பு உறுதி செய்யப்படவில்லை: பாகிஸ்தான் வெளியுறவு மந்திரி