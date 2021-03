தேசிய செய்திகள்

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு சென்றவர்களில் 10-ல் ஒருவர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர் + "||" + One in every 10 job seekers flying abroad is from Tamil Nadu

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு சென்றவர்களில் 10-ல் ஒருவர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்