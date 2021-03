மாநில செய்திகள்

தமிழகம் இதுவரை வருமான வரித்துறை சோதனையில் ரூ.364 கோடி பறிமுதல் ; அதிக பட்சமாக அமைச்சர் உறவினரிடம் ரூ 11. கோடி பறிமுதல் + "||" + TamilNadu has so far seized Rs 364 crore in income tax raid

தமிழகம் இதுவரை வருமான வரித்துறை சோதனையில் ரூ.364 கோடி பறிமுதல் ; அதிக பட்சமாக அமைச்சர் உறவினரிடம் ரூ 11. கோடி பறிமுதல்