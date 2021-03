மாநில செய்திகள்

தமிழ் மொழியில் தொழில்நுட்ப கல்வி கற்க நடவடிக்கை- தாராபுரம் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உறுதி + "||" + Action to learn technical education in Tamil language- Prime Minister Modi confirmed at the Tarapuram meeting

தமிழ் மொழியில் தொழில்நுட்ப கல்வி கற்க நடவடிக்கை- தாராபுரம் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உறுதி