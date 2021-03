தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் ஐ.ஐ.எம். ஆமதாபாத்தில் மொத்தம் 191 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + A total of 191 people in IIM Ahmedabad were affected by corona is confirmed

