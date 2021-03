தேசிய செய்திகள்

திமுக எம்.பி ஆ.ராசாவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் + "||" + Election Commission asks DMK leader A.Raja to explain his stance over his remarks against Tamil Nadu CM Edappadi Palaniswami's mother.

