தேசிய செய்திகள்

அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொரோனா பரிசோதனைகளை அதிகரிக்க வேண்டும்: மத்திய அரசு + "||" + Test, Track, Treat only way to control COVID-19 surge: Centre to states

அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொரோனா பரிசோதனைகளை அதிகரிக்க வேண்டும்: மத்திய அரசு