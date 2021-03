தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவின் 2021 பொருளாதார உற்பத்தி 2019 ஆண்டை விட குறைவாகவே இருக்கும் ஆய்வறிக்கை தகவல் + "||" + India’s 2021 economic output could remain below 2019 level, UN survey says

இந்தியாவின் 2021 பொருளாதார உற்பத்தி 2019 ஆண்டை விட குறைவாகவே இருக்கும் ஆய்வறிக்கை தகவல்