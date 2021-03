மாநில செய்திகள்

வன்னியா்களுக்கான 10.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு தற்காலிகமானதா?, நிரந்தரமானதா? - ப.சிதம்பரம் கேள்வி + "||" + Is the 10.5 per cent internal allocation for the Vanni temporary or permanent? - P. Chidambaram Question

வன்னியா்களுக்கான 10.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு தற்காலிகமானதா?, நிரந்தரமானதா? - ப.சிதம்பரம் கேள்வி