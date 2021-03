மாநில செய்திகள்

அனல் காற்று வீசும், பகல் 12 மணி முதல் 4 மணி வரை வெளியில் நடமாட வேண்டாம்-சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை + "||" + Thermal wind blowing, 12 noon to 4 p.m. Do not walk outside Chennai Meteorological Center

