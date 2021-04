மாநில செய்திகள்

பிரசாரத்திற்கு பாஜக வேட்பாளர் உடன் வராததால், டென்சன் ஆன நடிகை நமீதா + "||" + As the BJP candidate did not come along, Actress Namitha as Tenson

பிரசாரத்திற்கு பாஜக வேட்பாளர் உடன் வராததால், டென்சன் ஆன நடிகை நமீதா