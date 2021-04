மாநில செய்திகள்

அதிமுகவினர் வெற்றி பெற்றால் அதிமுகவினராக‌ இருக்க மாட்டார்கள், பாஜகவினராகத்தான்‌ இருப்பார்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + If the AIADMK wins, they will not be the AIADMK, They will be BJP MK Stalin speech

