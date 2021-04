தேசிய செய்திகள்

‘தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் கட்சி தான் காங்கிரஸ்’ - ராகுல் காந்தி + "||" + ‘Congress is the party that keeps its election promises’ - Rahul Gandhi

‘தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் கட்சி தான் காங்கிரஸ்’ - ராகுல் காந்தி