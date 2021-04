தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் இதுவரை 6.43 கோடி தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது + "||" + 6,43,58,765 vaccine doses have been administered in the country till 7 pm today Govt of India

