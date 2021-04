உலக செய்திகள்

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: பிரான்சில் மீண்டும் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அறிவிப்பு + "||" + We will lose control if we do not move now," said French President Emmanuel Macron as he ordered nationwide lockdown

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: பிரான்சில் மீண்டும் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அறிவிப்பு