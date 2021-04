மாநில செய்திகள்

என்னை வாழ வைத்த தமிழ் மக்களுக்கும், ரசிகர்களுக்கும் இந்த விருதை சமர்ப்பிக்கிறேன் - நடிகர் ரஜினிகாந்த் + "||" + I present this award to the Tamil people and fans who made me live - Actor Rajinikanth

என்னை வாழ வைத்த தமிழ் மக்களுக்கும், ரசிகர்களுக்கும் இந்த விருதை சமர்ப்பிக்கிறேன் - நடிகர் ரஜினிகாந்த்