தேசிய செய்திகள்

3.30 மணி நிலவரம்: மேற்கு வங்காளத்தில் 71.07% அசாமில் 63.03% % வாக்குப்பதிவு + "||" + 63.03% polling in Assam, 71.07% polling in West Bengal, till 3:31 pm: Election Commission of India

