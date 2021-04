மாநில செய்திகள்

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் அதிமுக நிர்வாகியிடமிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட ரூ.26.24 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Madurai: Rs 26.24 lakh seized from AIADMK executive in Thiruparankundram area without proper documents

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் அதிமுக நிர்வாகியிடமிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட ரூ.26.24 லட்சம் பறிமுதல்