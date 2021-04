தேசிய செய்திகள்

மார்ச் மாத ஜிஎஸ்டி வசூல் ரூ.1.23 லட்சம் கோடியாக உயர்வு: தமிழகத்தில் ரூ.7,579 கோடி வசூல் + "||" + Gross GST revenue collected in the month of March 2021 is Rs 1,23,902 crores

மார்ச் மாத ஜிஎஸ்டி வசூல் ரூ.1.23 லட்சம் கோடியாக உயர்வு: தமிழகத்தில் ரூ.7,579 கோடி வசூல்