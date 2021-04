மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் முதல் நேற்று வரை 93.68 லட்சம் பேர் மெட்ரோ ரெயிலில் பயணம் + "||" + 93.68 lakh people traveled on Metro Rail in Chennai from September last year till yesterday - Metro Rail Administration

சென்னையில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் முதல் நேற்று வரை 93.68 லட்சம் பேர் மெட்ரோ ரெயிலில் பயணம்