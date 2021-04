தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்தி கொண்ட அனுராக் சிங் தாக்குர் + "||" + Union Minister Anurag Thakur receives the first dose of COVID-19 vaccine at Parliament House Annexe in New Delhi.

கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்தி கொண்ட அனுராக் சிங் தாக்குர்