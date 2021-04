உலக செய்திகள்

காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளித்தால் மட்டுமே இந்தியாவிடமிருந்து சர்க்கரை-பருத்தி இறக்குமதி - பாகிஸ்தான் பல்டி + "||" + In 24 hours, Pakistan does U-turn on lifting ban on Indian imports

காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளித்தால் மட்டுமே இந்தியாவிடமிருந்து சர்க்கரை-பருத்தி இறக்குமதி - பாகிஸ்தான் பல்டி