சட்டசபை தேர்தல் - 2021

மிரட்டலுக்கு பயந்து பணிந்து செல்ல நாங்கள் அதிமுக அல்ல - ஸ்டாலின் டுவிட் + "||" + We are not AIADMK to bow down for fear of intimidation - Stalin's tweet

