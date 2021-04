தேசிய செய்திகள்

மலர்களால் வரவேற்கப்பட வேண்டிய அய்யப்ப பக்தர்களை லத்திகளால் வரவேற்றார்கள் - பிரதமர் மோடி + "||" + Devotees of Lord Ayyappa who should have been welcomed with flowers have been welcomed with lathis. They aren't criminals: PM Modi in Pathanamthitta

மலர்களால் வரவேற்கப்பட வேண்டிய அய்யப்ப பக்தர்களை லத்திகளால் வரவேற்றார்கள் - பிரதமர் மோடி