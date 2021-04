சச்சின் தெண்டுல்கர் விரைந்து நலம்பெற விழைகிறேன் - மு.க.ஸ்டாலின் டுவீட்

சென்னை,

கடந்த வாரம் ரோனா வால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த சச்சின் மருத்துவ ஆலோசனையின் கீழ் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

இந்தநிலையில் சச்சின் தெண்டுல்கர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து விரைந்து நலம்பெற விழைகிறேன் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது டுவிட்டர் பதிவில், தலைசிறந்த கிரிக்கெட் வீரரான சச்சின் தெண்டுல்கர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து விரைந்து நலம்பெற விழைகிறேன். தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பெருந்தொற்று அலையினை விழிப்போடு எதிர்கொள்ளுமாறும் தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ளுமாறும் நாட்டு மக்களைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன் என பதிவிட்டுள்ளார்.

Wishing the cricket legend @sachin_rt a speedy recovery from #COVID19. I request everyone in the country to be vigilant about the ongoing wave of pandemic and take vaccine. https://t.co/Kz71p5ruFb