தேசிய செய்திகள்

நந்திகிராம் தொகுதியில் மம்தா பானர்ஜி தோல்வி அடைவார்: பாஜக மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் - அமித்ஷா பேச்சு + "||" + Mamata didi is going to lose Nandigram and BJP will form government with more than 200 seats Union Home Minister & BJP leader Amit Shah

நந்திகிராம் தொகுதியில் மம்தா பானர்ஜி தோல்வி அடைவார்: பாஜக மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் - அமித்ஷா பேச்சு