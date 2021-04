தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் - பொதுமக்களுக்கு கோவா முதல்-மந்திரி வேண்டுகோள் + "||" + We are appealing to people to follow COVID19 safety norms as cases are rising: Goa CM Pramod Sawant

