சட்டசபை தேர்தல் - 2021

தமிழக சட்ட சபை தேர்தல்: ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் குஷ்புக்கு ஆதரவாக அமித்ஷா பிரசாரம் + "||" + Union Home Minister and BJP leader Amit Shah holds a roadshow in Thousand Lights assembly constituency as he campaigns for the party's candidate Khushbu Sundar.

