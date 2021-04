உலக செய்திகள்

வங்காளதேசத்தில் ஒருவாரத்திற்கு ஊரடங்கு அறிவிப்பு + "||" + Bangladesh government has decided to enforce a seven-day lockdown from April 5th as coronavirus cases and deaths are surging across the country: Bangladesh media

