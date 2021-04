உலக செய்திகள்

தற்போதைய சூழ்நிலையில் இந்தியாவுடன் எந்த வர்த்தகம் இல்லை: பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் + "||" + No trade with India under current circumstances: Pakistan PM Imran Khan

