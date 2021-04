சட்டசபை தேர்தல் - 2021

நாளை இரவு 7 மணிக்கு மேல், தொகுதிக்கு சம்பந்தமில்லாதவர்கள் வெளியேற வேண்டும்-தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி + "||" + Those who are not related to the constituency should leave tomorrow at 7 pm

நாளை இரவு 7 மணிக்கு மேல், தொகுதிக்கு சம்பந்தமில்லாதவர்கள் வெளியேற வேண்டும்-தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி