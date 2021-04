கிரிக்கெட்

அக்சர் படேலுக்கு கொரோனா: டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு கடும் பின்னடைவு + "||" + IPL 2021: Big blow for DC as Axar Patel tests positive for COVID-19

அக்சர் படேலுக்கு கொரோனா: டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு கடும் பின்னடைவு