மாநில செய்திகள்

உதயநிதியை பற்றி நான் பேசினால் ஸ்டாலினுக்கு ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகிறது நெல்லையில் அமித் ஷா பிரசாரம் + "||" + If I talk about Udayanidhi Blood pressure rises for Stalin Amit Shah campaign in Nellai

உதயநிதியை பற்றி நான் பேசினால் ஸ்டாலினுக்கு ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகிறது நெல்லையில் அமித் ஷா பிரசாரம்