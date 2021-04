கிரிக்கெட்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் பணியாற்றும் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + IPL 2021: One member of Chennai Super Kings's content team tests positive for Covid-19

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் பணியாற்றும் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி