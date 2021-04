தேசிய செய்திகள்

மக்களவை தலைவர் ஓம் பிர்லா கொரோனாவில் இருந்து மீண்டார் + "||" + Lok Sabha Speaker Om Birla tests negative for Covid-19, says he's fit and healthy

மக்களவை தலைவர் ஓம் பிர்லா கொரோனாவில் இருந்து மீண்டார்