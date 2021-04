தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் திரையரங்குகளில் 50% இருக்கைகளை நிரப்ப அனுமதி; வரும் 7ந்தேதி முதல் அமல் + "||" + Permission to fill 50% of seats in theaters in Karnataka; Effective from the 7th

