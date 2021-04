மாநில செய்திகள்

மக்கள் தீர்ப்பு அ.தி.மு.க.வுக்கு மகத்தான வெற்றியை தரும்‘தினத்தந்தி’க்கு எடப்பாடி பழனிசாமி சிறப்பு பேட்டி + "||" + DMK The alliance is an opportunist alliance:Edappadi Palanisam

மக்கள் தீர்ப்பு அ.தி.மு.க.வுக்கு மகத்தான வெற்றியை தரும்‘தினத்தந்தி’க்கு எடப்பாடி பழனிசாமி சிறப்பு பேட்டி