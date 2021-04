தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத கொரோனா பாதிப்பின் புதிய உச்சம்: புதிதாக 93,249 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + India reports 93,249 new #COVID19 cases, 60,048 discharges, and 513 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

