கொரோனா தடுப்பூசியின் இரண்டாவது டோஸை செலுத்திக்கொண்டார் துணை குடியரசு தலைவர் வெங்கையா நாயுடு

Vice President M. Venkaiah Naidu took the second dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS, today

