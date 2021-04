தேசிய செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை வரும் நாட்களில் மேலும் குறையும்: மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தகவல் + "||" + Petrol, diesel & LPG prices have started reducing now & they'll reduce further in the coming days

பெட்ரோல், டீசல் விலை வரும் நாட்களில் மேலும் குறையும்: மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தகவல்